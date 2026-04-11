Іран не може повністю відкрити Ормузьку протоку: NYT назвав несподівану причину

Іран не здатний швидко виявити або знешкодити власні встановлені міни.

Іран не може повністю відкрити Ормузьку протоку для збільшення судноплавства, оскільки сам не знає, де знаходяться всі встановлені ним раніше міни, і не здатний знайти їх та знешкодити. Про це пише The New York Times, посилаючись на заяви американських чиновників.

Видання нагадує, що минулого місяця Іран замінував протоку, незабаром після того, як США та Ізраїль розпочали війну проти країни. Оскільки відстежувати невеликі судна, що встановлюють міни, було складно, США не впевнені, скільки саме мін Іран встановив у протоці та де вони знаходяться.

При цьому Іран замінував протоку безсистемно, і неясно, чи зафіксовано місце розташування кожної міни, заявили американські чиновники.

"І навіть якщо місце розташування було зафіксовано, деякі міни були встановлені таким чином, що могли дрейфувати або переміщатися", – зазначається в статті.

При цьому NYT вказує, що знешкодження морських мін набагато складніше, ніж їх установка. Американські військові не мають потужних можливостей щодо знешкодження мін, покладаючись на прибережні бойові кораблі, оснащені засобами тралення. Іран також не має можливості швидко знешкоджувати міни, навіть ті, які він встановив сам.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ормузька протока буде відкрита для руху суден "з урахуванням технічних обмежень". Американські чиновники стверджують, що цей коментар був натяком на нездатність Ірану швидко виявити або знешкодити міни.

Через це Іран не може швидко виконати вимоги адміністрації Трампа щодо пропуску більшої кількості суден через протоку, що потенційно ускладнює ситуацію в мирних переговорах США та Ірану в Пакистані.

Блокування Ормузької протоки

Дональд Трамп заявив, що США досить швидко забезпечать повноцінне відновлення судноплавства по Ормузькій протоці. За його словами, Америці готові допомогти інші країни. Однак американський лідер не назвав жодної країни, яка готова приєднатися до відкриття протоки.

Тим часом на тлі закриття протоки в Європі назріває дефіцит авіаційного палива. Без нових поставок частина країн може залишитися без нього вже через 8–10 днів, а літній сезон авіаперельотів опиняється під загрозою.

Джерела в європейських структурах зазначають, що лише дві країни мають резерви на 90 днів, тоді як більшість не витримає кризи довше місяця. В окремих державах, зокрема у Східній Європі, ситуація ще більш критична – там запаси можуть закінчитися менш ніж за два тижні.

