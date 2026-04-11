Через Ормузьку протоку вперше після припинення вогню пройшли супертанкери, - Reuters

У суботу, 10 квітня, через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Імовірно, це перші судна, що покинули Перську затоку після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Про це із посиланням на дані щодо судноплавства повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що через цей логістичний шлях проходило близько 20% світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Блокування протоки спричинило різке зростання цін на енергоносії.

За даними LSEG, із "пробної стоянки" в Ормузькій протоці вийшли судно-супертанкер (VLCC) Serifos під прапором Ліберії, а також Cospearl Lake і He Rong Hai під прапором Китаю. У матеріалі сказано, що кожне таке судно може транспортувати до 2 млн барелів нафти.

Судно Serifos перевозить нафту, завантажену в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах на початку березня. Очікується, що воно прибуде до малайзійського порту Малакка 21 квітня.

Водночас судно Cospearl Lake перевозить іракську сировину. Супертанкер He Rong Hai транспортує саудівську сировину. Обидва кораблі зафрахтовані компанією Unipec, яка є торговим підрозділом китайського енергетичного гіганта Sinopec.

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досить швидко забезпечить повноцінне відновлення судноплавства Ормузькою протокою, але це буде нелегко. Він каже, що допомогти готові й інші країни, але які саме – не уточнював.

Раніше Reuters писало, що країни ОПЕК+ готуються до відновлення експорту через Ормузьку протоку. Про це свідчить той факт, що виробники нафти на Близькому Сході попросили азійські НПЗ подати програму завантаження нафти на квітень і травень.

