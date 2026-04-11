Переговори США та Ірану зайшли у 'глухий кут': країни не можуть поділити протоку, - FT

Зустрічі, ймовірно, будуть продовжені ще на один день для опрацювання деталей.

Переговори між США та Іраном про контроль над стратегічно важливою Ормузькою протокою, що тривають у Пакистані, опинилися у "патовій ситуації", повідомляє Financial Times.

Як йдеться у матеріалі, обговорення питання про відкриття протоки залишається головним каменем спотикання для обох сторін. Двоє осіб, обізнаних із ходом переговорів, зазначають, що наразі сторони не можуть дійти згоди.

Зокрема, за наявними даними, Тегеран займає непохитну позицію щодо суверенітету над водним шляхом. Як стало відомо з поінформованих джерел, іранська сторона вимагає одноосібного контролю над протокою та наполягає на своєму праві брати мито з кожного судна, що проходить через ці води.

За словами інсайдерів, іранські представники категорично відмовляються від будь-яких варіантів "спільного контролю". Це відбувається попри те, що нещодавно відбулася зустріч на найвищому рівні між віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та іранським лідером у воєнний час Мохаммадом Багером Галібафом.

Наразі відомо, що перемовники проводять робочу вечерю, після якої заплановані технічні обговорення.

Як повідомляє видання Tasnim, зустрічі можуть бути продовжені ще на один день для опрацювання деталей, проте остаточне рішення щодо успіху чи провалу місії ще не прийнято. Експерти з обох країн продовжують вивчати низку технічних питань, намагаючись знайти вихід із "глухого кута", в якому опинилася світова логістика.

Напруга в Ормузі

Раніше УНІАН писав, що кораблі США вперше перетнули Ормузьку протоку. Тепер стало відомо, що це була спеціальна операція, про яку повідомило видання Axios.

Вона відбулася на фоні переговорів між сторонами, а також заяв Штатів про намір забезпечити безпечний прохід. Американські військові пройшли протоку в обидва боки, щоб продемонструвати свободу судноплавства та заспокоїти комерційні судна на тлі напруження з Іраном.

Водночас Іран назвав ці дії порушенням перемир’я та пригрозив атаками.

