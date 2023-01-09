Дмитра Трофимчука розшукував Інтерпол за запитом Білорусі.

Болгарія відмовилася видавати Білорусі українського волонтера Дмитра Трофимчука. Суд постановив, що влада РБ не зможе забезпечити дотримання прав людини у в'язниці.

Такою інформацією поділилася адвокат затриманого в коментарі "Радіо Свобода". Відомості підтвердила прес-служба болгарського суду. Під час розгляду запиту екстрадиції було постановлено, що на письмові обіцянки Мінська про гідну поведінку з Трофимчуком покладатися не можна.

На думку суду, українського волонтера можуть піддати жорстокій і нелюдській поведінці, застосовувати до нього тортури і насильство в Білорусі, незважаючи на офіційну заяву. Зараз Трофимчук перебуває на волі зі своєю сім'єю. Його звільнили з-під варти після затримання в листопаді 2022 року.

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Українського волонтера заарештували, коли він з дружиною і трьома дітьми в'їжджав до Болгарії з Румунії. На кордоні з'ясувалося, що його розшукує Інтерпол за запитом Білорусі. Трофимчук виїхав з України після повномасштабного вторгнення Росії, в результаті якого окупанти зруйнували його будинок.

Після арешту волонтера в декількох містах Болгарії пройшли мітинги з вимогою звільнити чоловіка. Протестувальники заявили, що Трофимчук збирав гуманітарну допомогу для України, а всі звинувачення проти нього сфабриковані.

Звинувачення проти Трофимчука

У Білорусі стверджують, що в 2011 і 2012 роках він знаходився в організованій злочинній групі, члени якої незаконно отримали персональні та банківські дані громадян 84 країн. Нібито за допомогою цієї інформації в інтернет-магазинах було проведено 160 тисяч транзакцій на загальну суму майже $8 мільйонів.

Трофимчук заперечує звинувачення і стверджує, що не здійснював нічого незаконного. За словами родичів волонтера, він навіть не підозрював про свою присутність у списку розшукуваних персон Інтерполу.

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