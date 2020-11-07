Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою жителів Північної Македонії, і приналежності національних героїв.

Болгарія заблокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило Європейський Союз, що не може підтримати запропоновані ЄС часові рамки для початку переговорів з Північною Македонією, інформує «Балканський оглядач».

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Софія вважає, що проект резолюції, яка буде стартом переговорного процесу між Північною Македонією та ЄС, "не передбачає гарантій", що умови, висунуті Болгарією, будуть виконані.

Рішення Болгарії фактично означає блокування приєднання Північної Македонії до ЄС. Переговорну основу – часові рамки - можна затвердити пізніше, але без неї переговори про членство не можуть розпочатися.

Болгарська влада наголошує, що перед початком переговорів необхідно вирішити питання, пов'язані з національною ідентичністю та мовою жителів Північної Македонії, та приналежності національних героїв, серед яких є Гоце Делчев.

В Болгарії вважають Делчева, лідера балканських народів у боротьбі проти османського панування, своїм героєм, тоді як в Північної Македонії впевнені, що він є героїчним представником македонців.

Окрім того, Софія просить Скоп'є визнати, що в цілому "македонська ідентичність та мова мають болгарське коріння".

Болгарія стверджує, що "македонська мова виникла в 1944 році", що це була розробка югославської влади, і її можна зарахувати лише до "письмової регіональної форми болгарської мови". Софія наполягає, щоб македонську мову називали "офіційною мовою Республіки Північна Македонія", або в деяких випадках позначали зірочкою та додавали пояснення: "Відповідно до Конституції Республіки Північна Македонія".

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Серед головних умов Софії є вимога про те, щоб Скоп'є не висувало претензій щодо визнання македонської меншини в Болгарії.

Президент Північної Македонії Стево Пендаровські та прем'єр-міністр Зоран Заєв кілька разів відхиляли вимоги Болгарії визнати "болгарське коріння македонської національної ідентичності".

У 2017 році Софія та Скоп'є підписали Угоду про дружбу, добросусідські відносини та співпрацю, яку влада Північної Македонії вважає єдиною передумовою для початку переговорів з ЄС.

Прем'єр-міністр Північної Македонії наголошує, що блокадою переговорів Софія порушила статтю 2 Угоди про добросусідство.

Часові рамки переговорів між Північною Македонією та ЄС мали бути затверджені на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 10 листопада, але зустріч було перенесено на 17 листопада.

Північна Македонія і ЄС: що відомо

Північна Македонія є країною-кандидатом на вступ до ЄС з кінця 2005 року. Раніше початок переговорів про вступ блокувала Греція, аж доки в лютому 2019 року країна змінила свою назву на Північна Македонія.

Наприкінці березня 2020 року Північна Македонія стала членом НАТО.

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Автор: Вікторія Токарєва