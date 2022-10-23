За його словами, зараз невідповідний час.

Борис Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост лідера консерваторів і прем'єра Британії.

Про це пише BBC.

"В останні кілька днів я був приголомшений кількістю людей, які запропонували мені ще раз оскаржити лідерство Консервативної партії, як серед громадськості, так і серед друзів і колег у парламенті. Мене привабило те, що я привів нашу партію до великої перемоги на виборах менше трьох років тому, і тому я вважаю, що зараз у мене є унікальна можливість запобігти загальним виборам", - заявив він.

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Джонсон сказав, що це стане "ще одним катастрофічним відволіканням" у той момент, коли уряд повинен зосередити увагу на економічному тиску, з яким стикаються сім'ї по всій країні.

"Я вважаю, що у мене хороші можливості для перемоги консерваторів в 2024 році, і сьогодні я можу підтвердити, що подолав дуже високий бар'єр в 102 кандидатури", - додав він.

Екс-прем'єр вважає, що зміг би перемогти, але це було б неправильно.

"Ви не можете ефективно управляти, якщо у вас немає єдиної партії в парламенті. І хоча я зв'язався з Ріші (Сунаком) і Пенні (Мордаунт) - тому що я сподівався, що ми зможемо об'єднатися в національних інтересах - ми, на жаль, не змогли знайти спосіб зробити це", - додав він.

Політик сказав, що підтримає того, хто переможе.

"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - сказав Джонсон.

Боротьба за посаду прем'єра Великобританії

Як відомо, 5 вересня Ліз Трасс обрали новим лідером Консервативної партії. Вже 20 жовтня вона пішла у відставку, пробувши на посаді всього 45 днів.

Повідомлялося, що популярність партії впала до рекордно низьких значень за всю історію соцдосліджень.

Її попередник Джонсон надавав підтримку Україні, а також закликав інші країни не йти на поступки російському диктатору.

За час війни він тричі приїжджав до столиці. Під час останнього візиту президент України Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи.

22 жовтня ЗМІ повідомляли, що Джонсону вдалося отримати підтримку понад 100 депутатів, щоб знову взяти участь у передвиборній гонці за посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Офіційно про намір балотуватися оголосили лідер палати громад Пенні Мордонт і колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

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