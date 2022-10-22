Елізабет Трасс пішла у відставку 20 жовтня, пробувши на посаді прем'єра Британії всього 45 днів.

ОНОВЛЕНО 17:26 Борис Джонсон отримав підтримку більш ніж 100 депутатів, що дозволяє йому знову претендувати на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела.

Його конкурент, Ріші Сунак, який раніше боровся з Трасс, також подолав цей поріг.

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Колишній глава британського уряду відпочивав разом з сім'єю в Домініканській Республіці, але після драматичної відставки Елізабет Трасс перервав відпустку і вже сьогодні повернувся додому.

Подружжя поверталося до Лондона в економ-класі. У літак вони сіли раніше за інших пасажирів.

Все це відбувається на тлі чуток про балотування Джонсона на пост прем'єра. Напередодні його колега - депутат від консерваторів Джеймс Даддрідж - підтвердив, що Борис бажає знову очолити Консервативну партію.

Журналісти відзначають, що політ Джонсона відстежували в онлайн-режимі близько 7 тисяч осіб.

Відставка Елізабет Трасс і надії Джонсона

Елізабет Трасс пішла у відставку 20 жовтня, пробувши на посаді прем'єра Британії всього 45 днів.

Після чого в країні почали поширювати чутки про повернення у велику політику Джонсона. Кандидатуру колишнього прем'єра вже підтримав міністр оборони Бен Воллес.

У липні 2022 року свою прощальну промову Джонсон закінчив словами героя фільмів про "Термінатора": "Я ще повернуся, крихітко".

Борис Джонсон є великим другом України, він тричі приїжджав в Україну після 24 лютого і навіть отримав від Зеленського орден Свободи.

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