До забезпечення прикордонного контролю на кордоні з Росією залучаються також військовослужбовці Брестської прикордонної групи.

Для забезпечення прикордонного контролю на кордоні Білорусі з Росією задіяні військовослужбовці Гомельської та Гродненської прикордонних груп, а також Пінського прикордонного загону.

Як пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", на підставі даних порталу держзакупівель можна зробити висновок, що до забезпечення прикордонного контролю на кордоні з Росією залучаються також військовослужбовці Брестської прикордонної групи.

Так, згідно з тендером, опублікованим 14 травня, закуповуються послуги з організації харчування 60 військовослужбовців Брестської прикордонної групи, розквартированих в Орші (Вітебська область). Термін надання послуг: з моменту укладення договору до 31 грудня 2023 року.

Також 14 червня Пінським прикордонним загоном був опублікований тендер на продовження до 31 Липня 2023 року організації харчування 30 військовослужбовців.

Білоруські прикордонники - деталі

Білоруські прикордонники, підконтрольні режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, пробили чергове дно, воскресивши наратив роспропаганди про нібито "наркозалежність" президента Володимира Зеленського та "голод" в Україні.

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