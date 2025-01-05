В аеропорту Франкфурта скасовано кожен десятий рейс.

На вихідних у Німеччині всюди стояли морози, а також у багатьох місцях випав сніг. Метеорологи попереджають про ожеледицю на дорогах, яка вже призвела до десятків аварій, а також про крижаний дощ. Погіршення погодних умов уже призвело до скасування рейсів у багатьох аеропортах, особливо сильно постраждав аеропорт Франкфурта, який є одним із найбільших транспортних хабів країни.

За даними BILD, із 1090 запланованих на 5 грудня злетів і посадок 120 було скасовано - тобто кожен десятий.

Як повідомив представник оператора аеропорту Fraport, оскільки злітно-посадкові смуги необхідно розчищати, а видимість погіршилася, можливості аеропорту виявилися обмежені.

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Крім того, на тлі погодних умов процес обробки літаків протикригової рідиною займає більше часу.

В аеропорту пасажирів просять уточнювати інформацію про рейси у своїх авіакомпаній і заздалегідь планувати більше часу на дорогу.

Новини туризму

Раніше УНІАН повідомляв, що Берлін і Париж з'єднали прямим швидкісним поїздом, перший рейс відбувся 16 грудня 2024 року. Він відправляється з паризького вокзалу Gare de l'Est о 9:55 ранку і прибуває на головний вокзал Берліна о 6:03 вечора.

Також днями столицю Індії Делі вкрив густий смог, унаслідок чого представники аеропортів та авіакомпаній попередили про можливі збої в польотах, адже погіршення якості повітря призвело до зменшення видимості до нуля в деяких районах.

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