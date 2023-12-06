Загальний обсяг фінансування становитиме майже 47 мільйонів доларів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про виділення нового зимового пакету гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів стерлінгів (47 мільйонів доларів), йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зазначається, що Кемерон 6 грудня вирушить до Сполучених Штатів, щоб підтвердити "як міцність відносин Великобританії з її найближчим стратегічним союзником, так і нашу непохитну підтримку України в її боротьбі з російською агресією".

Також зазначається, Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги для України.

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"Напередодні візиту міністр закордонних справ оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 29 мільйонів фунтів стерлінгів (36,5 мільйонів доларів) для України та посилить підтримку ще 7,75 мільйонами фунтів стерлінгів (9,7 мільйонів доларів) на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України, таких як жінки, дівчата, літні люди та люди з обмеженими можливостями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти є частиною загальної суми гуманітарної допомоги Великобританії Україні в розмірі 127 млн фунтів стерлінгів на 2023-2024 роки.

Підтримка України від Великої Британії

Кемерон запевнив, що фінансова підтримка України у 2024 році буде на тому ж рівні, якою була й раніше, або навіть стане більшою.

Наразі, за його словами, Британія надала 4, 6 млрд фунтів на військову підтримку нашої країни.

Нещодавно Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet із дальністю пострілу до 8 кілометрів, які є ефективними у боротьбі з безпілотними літальними апаратами Shahed.

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