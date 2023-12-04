Дальність пострілу цих ракет становить до 8 кілометрів.

Велика Британія передала Україні новітні ракети Martlet. Про це повідомляє The Times.

У матеріалі зазначається, що ці ракети є ефективними у боротьбі з безпілотними літальними апаратами Shahed, якими Росія практично щодня атакує українські міста. Водночас офіційної інформації щодо передачі цих ракет Києву немає.

Ракети Martlet: характеристики

Ракета Martlet є універсальною малогабаритною багатоцільовою керованою ракетою. Вона має такі характеристики:

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стартова маса – 13 кг,

довжина – 1,3 м

діаметр корпусу – 76 мм.

Маса кумулятивно-уламкової бойової частини становить 3 кг. Під час стрільби по ворожій повітряній цілі вона підривається неконтактним лазерним підривником.

Дальність пострілу становить до 8 кілометрів. Особливістю ракет Martlet є використання двоканальної системи наведення – лазерної променевої та інфрачервоної на кінцевій ділянці наведення.

Відомо, що керування ракетою відбувається зп допомогою джойстика. Аби успішно уразити ціль, оператор має "упіймати" її центр прицілом.

Примітно, що ці ракети вже застосовувалися українськими захисниками. Портал "Мілітарний" писав, що це відбулося у квітні 2022 року. ПЗРК LMM Martlet було використано для боротьби з дронами "Орлан-10" російських окупаційних військ.

Зброя для України: інші новини

Німецька компанія Rheinmetall днями виграла великий тендер на постачання озброєння українським військовим. Вона виготовить для ЗСУ десятки тисяч 155-мм снарядів загальною вартістю близько 142 мільйонів євро. Проте поставлені вони будуть лише у 2025 році.

Тим часом президент Болгарії наклав вето на передачу 100 БТР для України. Уряд і парламент країни обіцяють подолати цю заборону вже до кінця поточного тижня.

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