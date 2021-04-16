Російському послу дали "чітко зрозуміти", що Британія підтримує останні санкції США проти РФ.

Міністерство закордонних справ Британії викликало російського посла у зв’язку з глибокою занепокоєністю щодо зловмисної діяльності Кремля.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

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Уточнюється, що мова про кібератаки, втручання у демократичні процеси і нарощування військ поблизу українського кордону й незаконно анексованого Криму.

Російському послу дали «чітко зрозуміти», що Британія підтримує останні санкції США проти РФ. У британському відомстві також зауважили, що нарощування Москвою військ біля України є небезпечними та дестабілізуючими діями.

«Росії необхідно припинити провокації й знизити напругу відповідно до міжнародних зобов’язань», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ сьогодні заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.

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Автор: Яна Ставська