Українським біженцям спростили правила, за якими вони можуть оформити в'їзд в Британію їхніх власних дітей.

Британія пом’якшила візові правила для українців, що спростить возз'єднання сімей українських біженців. Про це повідомляє BBC-Україна.

Рік тому британський уряд обмежив дію спеціальної програми для українських біженців Homes for Ukraine. Тоді українським біженцям заборонили брати на себе роль спонсора (того, хто надає житло новоприбулій особі) для інших українців, які їдуть до Британії за цією програмою. Найгірше, що це обмеження стосувалося зокрема власних неповнолітніх дітей.

Тоді благодійні організації розкритикували нові правила, через які українські сім’ї не могли воз’єднатися. В деяких випадках українці були змушені вдаватися до незаконних шляхів ввезення власних дітей до Британії.

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Тепер же британський уряд знову дозволив українцям, що не мають постійного дозволу на проживання в Британії (тобто біженцям), виступати спонсором для отримання дозволу на прибуття в країну їхніх власних дітей. Однак цей дозвіл не розповсюджується на випадки, коли українці хочуть привезти в Британію інших близьких родичів, зокрема батьків, а також братів і сестер.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, раніше цього тижня за наказом Трампа США зупинили програму для українських біженців. Програма U4U надавала право українцям на певний час в'їжджати до США, якщо в них були спонсори в Америці.

Також ми розповідали, що в ЄС хочуть відкрити "центри повернення" для українських біженців. Зокрема Україна обговорює створення таких центрів у Чехії, Польщі та Німеччині.

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