Нові закони дозволять Британії накладати жорсткі покарання на тих, хто наближений до Кремля і причетний до дестабілізації України.

Велика Британія розширила перелік пов’язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну.

"У четвер Британія попередила, що Захід може зіткнутися з "найнебезпечнішим моментом" у протистоянні з Москвою в найближчі кілька днів, коли Росія проведе військові навчання в Білорусі та Чорному морі після нарощування військ поблизу України", - повідомляє Reuters.

Нові закони дозволять Британії накладати жорсткі покарання на тих, хто наближений до Кремля і причетний до дестабілізації України, підриву чи загрози її територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності. Це частина міжнародних зусиль, щоб окреслити економічні наслідки для Росії.

У ньому також встановлено повноваження накладати санкції на тих, хто отримує вигоду від російського уряду або підтримує його.

Сполучене Королівство тепер може вводити санкції не тільки до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до пов'язаних з урядом Росії організацій і бізнесу, які мають економічне і стратегічне значення для російського уряду, а також їх власників, директорів і довірених осіб.

Велика Британія публічно не розкриває можливих цілей будь-яких санкцій, але попереджає, що вони будуть введені в момент будь-якого вторгнення.

Визначено такі стратегічно важливі сектори, у межах яких можуть бути запроваджені нові санкції: хімічна промисловість, будівництво, оборона, електроніка, енергетика, видобуток, фінансові послуги, інформаційні, комунікаційні та цифрові технології та транспорт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що його країна привела у режим готовності тисячу військових на випадок потреби реагування на гуманітарну кризу і надання допомоги, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Також Джонсон заявив, що нарощування Росією військових сил біля кордонів України спровокувало найсерйознішу безпекову кризу в Європі за останні десятиліття. За його словами, війна Росії проти України стане катастрофічною і безглуздою трагедією.

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