У січні сталась наймасштабніша кібератака на українські сайти. В РНБО підозрювали Росію.

Сенатори США розглядають можливість введення нищівних санкцій проти Росії, передбачених на випадок повномасштабного вторгнення, у разі нової кібератаки ФСБ проти України.

Про це повідомляє Politico.

Деякі законодавці наполягають на внесенні кібератак у перелік причин, що призведуть до санкцій проти РФ ще до її вторгнення в Україну.

Зараз ці пропозиції на розгляді, розповів в інтерв’ю провідний демократ Сенату Боб Менендес.

Втім, у Вашингтоні не хочуть розголошувати деталі цих переговорів.

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Пакет санкцій Менендеса покликаний стати компромісом між різними варіантами підходів до покарання росіян на випадок їхнього вторгнення в Україну.

Республіканці наполягають на негайних санкціях проти Кремля, тоді як демократи кажуть про необхідність стримувального фактору для протидії агресії Росії.

Водночас усі сторони погоджуються, що кібератаки вимагатимуть негайної відповіді.

Йдеться також про пропозиції сенаторів допомогти Києву удосконалити кіберзахист. Але є межі того, наскільки така допомога може запобігти кризі, що швидко розвивається.

"Потрібні були роки, щоб побудувати захист, який зробив би їх критично важливу інфраструктуру менш вразливою для тих атак, які, ймовірно, планують росіяни… У кібератак повинні бути наслідки незалежно від того, чи пов’язані вони із вторгненням", - сказав сенатор з комітету розвідки Марко Рубіо.

США уже надали Україні 38 мільйонів доларів допомоги для кіберзахисту після багаточисельних атак, пов’язаних з Росією, за останнє десятиліття. ЄС і країни НАТО також надали допомогу.

Остання кібератака на українські веб-ресурси в січні 2022 року була найбільш масштабною за останні чотири роки.

З огляду на зовнішньополітичну ситуацію довкола України Радбез допустив, що до злочинного втручання в українські електронні системи причетна Росія. У Кремлі у відповідь все заперечили.

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