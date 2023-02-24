Йдеться про радянські літаки.

Велика Британія наполягає на тому, щоб Захід поставив сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам в обмін на радянські літаки для України.

Міністр оборони Великоъ Британії Бен Уоллес сьогодні заявив, що це дозволить Україні отримати винищувачі МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії, пише Politico. В ефірі Sky News він сказав, що Велика Британія "в короткостроковій перспективі" не буде відправляти свої винищувачі Typhoon в Україну, оскільки у них "не так багато зайвих літаків".

"Інший швидкий спосіб, за допомогою якого Україна може скористатися винищувачами, - це ті країни в Європі, які мають російські радянські винищувачі - МіГ 29 або Су-24 - якщо вони хочуть пожертвувати, ми можемо використовувати наші винищувачі, щоб замінити їх і в результаті забезпечити їх безпеку", - сказав Уоллес на Times Radio.

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На запитання, чи підтримують східноєвропейські союзники його ідею, Воллес відповів, що Польща вже запропонувала передати Україні Міг-29.

Винищувачі для України

Як відомо, Україна неодноразово зверталася до союзників із закликом посилити ЗСУ бойовими літаками.

Сполучені Штати Америки відмовилися передавати Україні винищувачі F-16. Президент США Джо Байден заявив, що літаки повинні залишитися в країні.

У Раді національної безпеки і оборони України говорили, що отримання цих винищувачів - лише питання часу.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Словаччини з проханням передати Україні винищувачі МіГ-29.

Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно заявив, що вони можуть передати Україні МіГ-29 раніше, ніж інше озброєння.

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