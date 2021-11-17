Міноборони проводить розслідування і встановлює причини падіння літака.

Британський винищувач F-35 впав у море під час планової операції у Середземному морі. Пілот устиг катапультуватися й повернувся на авіаносець Королівського флоту HMS Queen Elizabeth.

Про це повідомляє BBC з посиланням на підтверджену інформацію Міноборони.

Інцидент стався о 10:00 за Гринвічем над міжнародними водами, ніякі інші літаки не були задіяні.

На авіаносці розміщені 8 винищувачів F-35 Великої Британії та 10 літаків морської піхоти США.

Читайте такожВ Індії 16-річну дівчину зґвалтували 400 чоловіківЗа останні 6 місяців вони здійснили близько двох тисяч зльотів і посадок на борт HMS Queen Elizabeth без яких-небудь серйозних інцидентів.

Це найновіші і найдорожчі літаки Британії.

Їхня вартість складає майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Винищувачі можуть приземлюватися вертикально і поєднують в собі приховану технологію ухилення від радарів й надзвукову швидкість.

Міноборони проводить розслідування і встановлює причини падіння винищувача.

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Автор: Яна Ставська