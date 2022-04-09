Урсула фон дер Ляєн розповіла, що на власні очі в п’ятницю бачила руйнування в місті Буча під Києвом.

Російські війська, схоже, вчинили воєнні злочини, атакуючи цивільних осіб в Україні, але вона сказала, що юристи повинні розслідувати ці звірства.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

Залишаючи Україну після візиту вона розповіла, що на власні очі в п’ятницю бачила руйнування в місті Буча під Києвом. У п'ятницю група судово-медичних експертів розпочала ексгумацію тіл цивільних із братської могили, які були вбиті під час окупації міста росіянами.

"Мій інстинкт підказує: якщо це не військовий злочин, то що таке військовий злочин? Але я лікар за освітою, і юристи повинні ретельно розслідувати це", - сказала фон дер Ляєн.

"Ми бачили на власні очі, що руйнування в місті спрямовані на життя мирного населення. Житлові будинки не є військовою ціллю", – додала вона, посилаючись на Бучу.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює з Україною в рамках спільної слідчої групи, щоб зібрати докази військових злочинів для використання в майбутніх судових справах.

"Надзвичайно важливо, щоб це було добре задокументовано, щоб запобігти програшу в суді, тому що докази недостатньо хороші", - сказала президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, які прибули з візитом до нашої країни, відвідали Бучу на Київщині.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна спільно з європейськими партнерами працює над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора.

Бучанська різанина - що відомо

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали та ґвалтували, знущалися і катували людей. На приголомшливих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

У свою чергу Міноборони РФ заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі, заявивши, що тіла викинули на вулиці після того, як всі російські підрозділи пішли з міста.

Станом на 8 квітня у Бучі зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців, з них змогли ідентифікувати 163. При цьому зазначено, що 90% знайдених тіл мають вогнепальні поранення.

Крім того, президент Володимир Зеленський підтвердив, що глава одного з європейських урядів вимагав від України доказів вчинення росіянами масових вбивств в Бучі.

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