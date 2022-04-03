Вона приголомшена повідомленнями про "невимовні жахи", які сталися в тих місцях.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголошує на необхідності термінового проведення незалежного розслідування злочинів російських окупантів на Київщині.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Приголомшена повідомленнями про невимовні жахи в районах, з яких Росія виходить. Терміново необхідне незалежне розслідування. Винуватці військових злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - наголосила президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що світ має жахнутися від того, що накоїли російські фашисти під час окупації ними Бучі, Ірпеня та Гостомеля Київської області.

За його словами, нині звільнені міста мають вигляд фрагментів постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських варварів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань. Більшість також вбито пострілами у потилицю.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк оприлюднив фото з вулиць звільнених від окупантів міст Київської області і закликав європейських політиків переглянути "фотоархів пекла" XXI століття, скоєного путінською армією.

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