За словами посла, ці росіяни будуть загрозою безпеці і Німеччини, і українським жінкам з дітьми, які рятуються від війни у ФРН.

Надзвичайний і повноважний посол України у Федеративній Республіці Німеччина Олексій Макеєв переконаний, що для Німеччини було б неправильно приймати російських дезертирів.

Про це йшлося в інтерв’ю тижневику BILD am Sonntag, що оприлюднено сьогодні.

Так, на запитання чи повинна Німеччина приймати росіян, які втекли від мобілізації, Макеєв зазначив, що майже ніхто з громадян РФ не залишив свою країну коли почалася війна. Він додав, що також нічого не чув про великі демонстрації у РФ проти війни в Україні.

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"Я оцінюю, що тікають молоді люди, які ні про що не шкодують, а лише хочуть уникнути військової служби і в кінцевому підсумку їздять кортежами німецькими містами, розмахуючи російськими прапорами", - пояснив посол.

На його переконання, ці росіяни становлять загрозу як безпеці самої Німеччини, так і для всіх молодих українських жінок з дітьми, яким доведеться перебувати у таборах для біженців поряд з цими чоловіками з Росії.

"Для Німеччини було б неправильно приймати російських дезертирів", - резюмував Макеєв.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.

Одразу після рішення Путіна росіяни почали масово втікати з країни. Найпопулярнішими країнами стали Казахстан, Грузія і Вірменія.

У Литві, Латвії, Естонії та Польщі заявили, що не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які хочуть уникнути мобілізації.

За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 2 жовтня 2022 р. кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн, частіше за все українці реєструються у Польщі та Німеччині.

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