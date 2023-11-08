Міністр заявив, якби Україну вважали "тягарем", ніхто б її в Європу не кликав.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чим приваблива Україна в складі ЄС на тлі рекомендації Єврокомісії почати процес переговорів про членство держави.

Сьогодні голова ЄК Урсула фонд дер Ляєн зазначила, що Київ провів 90% реформ, необхідних, щоб опинитися в ЄС. Головний дипломат України підкреслив, що наша країна не "тягар", а "актив" для європейців з точки зору економічних перспектив і процвітання Євросоюзу.

"Якби ми були тягарем, ніхто б всерйоз не говорив про членство України в ЄС - не забувайте, що ми дуже великий ринок, нас 44 мільйони людей", - підкреслив Кулеба в інтерв'ю Euractiv.

Україна в складі ЄС - рівносильно розширенню ринку і подальшому збагаченню економіки. "Загальний ринок буде розширюватися в геометричній прогресії, і це принесе свої плоди", - вказав міністр.

Кулеба нагадав, що українці роками чекали конкретного рішення про своє членство в ЄС і відчували розчарування, коли Європа зволікала з цим. Упустити цю історичну можливість зараз, було б безвідповідально для ЄС. Він повинен зважитися на розширення, заявив глава МЗС України.

Він нагадав, що Україна та інші країни-кандидати виконали суттєву роботу щодо реформ, дотримуючись рекомендацій ЄС.

"Реформи - це не привід відкладати розширення... Ми знаємо, наскільки це складно, але ЄС буде набагато складніше реформувати себе - і ми все це розуміємо", - сказав чиновник.

Європа побоюється, що розширення Євросоюзу може мати негативний вплив на дві найбільші сфери бюджету ЄС - спільну сільськогосподарську політику (ОСП) і політику згуртування.

Кулеба визнав, що, ймовірно, переговори в галузі сільського господарства будуть "складними". Водночас він упевнений: "Якщо обидві сторони, Україна і ЄС, будуть керуватися баченням загального процвітання і безпеки, то ми знайдемо відповіді на питання і знайдемо правильний баланс".

Україна рухається до рішення про вступ до Євросоюзу

Напередодні стало відомо, що Україна виконала 4 рекомендації з 7 щодо реформ для вступу до ЄС. За словами Кулеби, не варто відповідні висновки сприймати фактично: Європа мислить іншими категоріями і для неї суть полягає не в цифрі, а в результаті. Про це міністр сказав, натякаючи на позитивні рішення щодо вступу України до ЄС.

Сьогодні глава Єврокомісії Урсула фонд дер Ляєн підтвердила слова Кулеби. Вона заявила, що Україна виконала 90% необхідних реформ, тому ЄК рекомендує Європейській раді почати переговори про вступ України до ЄС. Вона заявила, що якщо буде політичне рішення і "так" для України, процес можна буде почати негайно.

"До березня ми відзвітуємо про прогрес. Але ми можемо почати відразу, коли Європейська Рада дасть зелене світло у своєму рішенні в грудні", - вказала Урсула фон дер Ляєн.

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