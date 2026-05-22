Трамп заявив про відправку додаткових 5 тисяч американських військових до Польщі

Американський лідер наголосив, що розширення військового співробітництва стало можливим завдяки його довірливим стосункам із новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення американського військового контингенту в Польщі, пов'язавши це рішення зі своїми довірливими стосунками з польським лідером Каролем Навроцьким. Про це повідомляється в офіційному акаунті Дональда Трампа в соціальній мережі Truth Social.

У своїй заяві Трамп підкреслив, що відправка додаткових сил є результатом його особистої підтримки Навроцького під час виборчої кампанії.

"На підставі успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я був радий підтримати, та наших відносин з ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати відправлять до Польщі додаткові 5 000 військовослужбовців", – написав американський президент.

Варто зазначити, що Кароль Навроцький офіційно вступив на посаду президента Польщі в серпні 2025 року, після перемоги на виборах у червні того ж року. Публікація Трампа з анонсом відправки військ з'явилася через кілька місяців після цих подій.

Відносини США і Польщі

Нагадаємо, 13 травня Польща була здивована несподіваним рішенням США скасувати заплановане розгортання американських військ у країні. Однак, як з'ясувалося, попередження надійшло ще за кілька днів до цього. Згідно з інформацією Politic, польські військові були проінформовані про рішення Пентагону за тиждень до цього. Однак, як пояснює видання, повідомлення застрягло в секретній електронній пошті начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі генерала Веслава Кукули.

Раніше Бюро національної безпеки Польщі повідомило, що США перекинули до Польщі вже понад 20% запланованої кількості солдатів і близько 70% військової техніки, передбачених у рамках змін у ротації американських військ у Європі. Наразі триває ротація сил США, яку проводить 1-ша кавалерійська дивізія з Форт-Худа в Техасі. Відомство дійшло висновку, що після виведення з Німеччини 2-й кавалерійський полк США міг би замінити частину танкової бригадної групи, яку раніше планувалося розмістити в Польщі.

