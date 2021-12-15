Крім того, затримано ще трьох керівних осіб підприємства.

У справі про вибух на шахті "Листвяжна" в Кемеровській області, що спричинив загибель 51 людини, затримали доларового мільйонера, основного власника шахти, голову ради директорів АТ ХК "СДС-уголь" Михайла Федяєва.

Про це в середу, 15 грудня, повідомила офіційна представниця СК Росії Світлана Петренко.

Крім того, затримано ще трьох осіб: генерального директора зазначеної юридичної особи Геннадія Алексєєва, технічного директора товариства Антона Якутова і головного інженера ТОВ "Шахта "Листвяжна" Анатолія Лобанова.

Залежно від ролі кожного їм пред'явлено звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб) і ч. 2 ст. 201 КК РФ (зловживання повноваженнями в комерційній організації, що спричинило тяжкі наслідки).

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Федяєв неодноразово входив у різні списки найбагатших бізнесменів Росії. Зокрема, 2020 році він посів 177 місце в рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes зі статком у 550 мільйонів доларів.

За даними РБК, Федяєва затримали близько 5 ранку за місцевим часом після обшуків за місцем проживання. ТАСС повідомляє, що зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Раніше в рамках розслідування кримінальної справи було затримано і пред'явлено звинувачення директору шахти "Листвяжна" Сергію Махракову, його першому заступнику Андрію Молостову, начальнику дільниці Сергію Герасименку, а також головним державним інспекторам Бєловського територіального відділу Сибірського управління Ростехнагляду Сергію Винокурову і В'ячеславу Семикіну. Їм інкриміновано злочини за ч. 3 ст. 217 КК РФ, ч. 3 ст. 293 КК РФ - порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб; недбалість.

Вибух на шахті "Листвяжна": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2021 року на російській шахті "Листвяжна", що належить компанії АТ ХК "СДС-уголь" в Кемеровській області стався вибух.

В результаті події загинула 51 людина, ще 106 - постраждали. Серед загиблих 5 рятувальників, які брали участь у гірничорятувальних роботах.

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Автор: Катерина Комолова