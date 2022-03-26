Росія не припиняє "ядерний" шантаж всього світу.

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Як передає російське пропагандистське видання РБК, за словами Медведєва, Росія може застосувати ядерну зброю, коли:

по її території буде завдано удару з використанням засобів ядерного ураження;

у разі будь-якого іншого застосування ядерної зброї проти Росії чи її союзників;

якщо буде зазіхання на критичну інфраструктуру, внаслідок якого російські сили ядерного стримування будуть паралізовані.

у випадку акту агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни.

Зазначимо, "ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже за два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

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