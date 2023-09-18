У Кремлі заявили, що жодних довідок про лідера Чечні "не буде". Тим часом у Чечні Кадирову виписали офіційну "відпустку".

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков прокоментував стан здоров'я лідера Чечні Рамазана Кадирова після чуток про те, що він "помер" в ЦКЛ Москви 17 вересня, тоді як у Чечні Кадирову виписали офіційну "відпустку".

Оновлено 13:14 На сайті глави Чеченської Республіки з'явилося розпорядження про те, що Кадиров перебуває у відпустці з 3 липня. Виконувачем обов'язків глави Чечні на цей час призначено Мусліма Хучієва.

Про смерть Кадирова вчора в неділю заявив чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв. Слова Пєскова про Кадирова процитував пропагандистський ТАСС.

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"Кремль не дає довідок про стан здоров'я Рамзана Кадирова, це не питання адміністрації президента", - заявив Пєсков.

Додатково він уточнив, що Путін не бачив Кадирова в минулі вихідні - 16 і 17 вересня.

У РФ заговорили про смерть Кадирова

Нагадаємо, чутки про смерть Кадирова розійшлися у зв'язку із заявою опозиціонера Абубакара Янгулбаєва. Вдень 17 вересня чеченець констатував у Telegram: "Кадиров помер". Після цього росЗМІ повідомили, що біля Центральної клінічної лікарні Москви зібралися елітні машини з чеченськими номерами. Саме там, імовірно, лікувався Кадирова. Також повідомлялося, що з Кремля у Внуково злетіли два гвинтокрили. Проект ВЧК-ОГПУ не виключив, що така активність пов'язана з можливою смертю Кадирова.

Сьогодні вранці проект також уточнив, що ввечері 17 вересня з Москви вилетів літак Кадирова. За попередніми даними, борт летів у бік Грозного (столиця Чечені). Чи був на борту Кадиров, невідомо. Не виключається, що його літак міг використати хтось із Кремля.

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