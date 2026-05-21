Мерц запропонував Україні 'асоційоване' членство в ЄС: що це означає

У своєму листі політик назвав переваги, які Україна могла б отримати як асоційований член.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні роль у структурах Європейського Союзу як проміжний крок до членства в ЄС. На його думку, це могло б сприяти укладенню угоди про припинення війни. Про це пише Reuters.

У листі до лідерів ЄС, який отримало видання, Мерц запропонував надати Україні новий статус "асоційованого члена", що дозволило б українським посадовцям брати участь у самітах ЄС та міністерських зустрічах, проте не голосувати за них.

Крім того, канцлер Німеччини запропонував членам ЄС взяти на себе "політичне зобов’язання" застосовувати до України положення про взаємну допомогу, "щоб створити суттєву гарантію безпеки".

За словами аналітиків, чіткий шлях до ЄС може бути дуже важливим для президента Володимира Зеленського, аби переконати українців у доцільності будь-якого мирного врегулювання, особливо якщо Україна не відновить контроль над усією своєю територією або не приєднається до військового альянсу НАТО.

Водночас європейські чиновники кажуть, що для України нереально досягти повноправного членства в блоці найближчими роками, однак дата 2027 року була зазначена у 20-пунктному мирному плані, який обговорювали США, Україна та Росія.

Таким чином пропозиція Мерца є спробою знайти компроміс між швидким вступом та поточним статусом України як країни-кандидата на початку процесу.

"Моя пропозиція відображає особливу ситуацію України - країни, яка перебуває у стані війни. Вона сприятиме просуванню поточних мирних переговорів як частина переговорного мирного врегулювання", - зауважив Мерц, додавши, що це "необхідно не лише для безпеки України, а й для безпеки всього континенту".

Крім того, у своєму листі Мерц назвав переваги, які Україна могла б отримати як асоційований член - категорія, якої не існує за чинними правилами ЄС.

Такі переваги включають призначення українця на посаду асоційованого комісара Європейської комісії без права голосу та представників у Європейському парламенті без права голосу.

Канцлер написав, що механізм повернення до попереднього стану або "застереження про втрату чинності" може бути запроваджено, якщо Україна відступить від стандартів верховенства права або процесу вступу.

За його словами, пропозиція не вплине на інші країни-кандидати. Він запропонував блоку "розглянути інноваційні рішення" для тих, хто вже тривалий час працює над вступом до ЄС.

Мерц наголосив, що має намір обговорити свої ідеї з іншими європейськими лідерами.

"Моя мета - якнайшвидше досягти угоди та створити спеціальну робочу групу для опрацювання деталей", - сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дві країни хочуть відкласти переговори щодо вступу України до ЄС. Джерела видання "Радіо Свобода" пишуть, що перенести терміни, на яких наполягає Україна, пропонують Польща та Франція.

Водночас єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкрила, коли Україні відкриють всі кластери переговорів щодо вступу в ЄС. За її словами, це може статися вже до кінця липня.

"Перший кластер можна було б відкрити ще за часів кіпрського головування. А щодо решти п’яти кластерів ми сподіваємося, що нам вдасться це зробити в липні. Ми провели велику підготовчу роботу", - наголосила Кос.

