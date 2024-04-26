В РФ затриманий Тимур Іванов - заступник міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Арешт Іванова може бути спробою "клану"-конкурента послабити владу очільника Міноборони країни-агресора.
Про це пише Reuters. "На перший погляд, час затримання Тимура Іванова був несподіваним, оскільки Росія веде війну в Україні, а влада визнала дискредитацію армії злочином, за який загрожує ув’язнення. Звинувачення (Іванова, - УНІАН) у хабарництві були у відкритому доступі понад рік без видимих наслідків", - зазначає видання.
Попри це, російське державне телебачення показало одне з облич цієї війни у залі суду, одягненим у військову форму. Видання з посиланням на російських політологів зазначає, що може йти мова про внутрішню боротьбу між "кланами", які борються за багатство та вплив у політичній системі Росії.
Видання пояснює, що під "кланами" маються на увазі об'єднання чиновників, бізнесменів та старих знайомих диктатора Володимира Путіна, які зосереджені навколо військових, розвідки, правоохоронних органів та військово-промислового комплексу РФ.
"Комусь в еліті не сподобався той факт, що Шойгу став сильнішим. Це йде не від Путіна, а від людей, близьких до Путіна, які вважають, що Шойгу переграв. Це просто боротьба з кимось із міністерством, яке стало занадто потужним, і спроба збалансувати ситуацію", - цитує агентство слова старшої співробітниці Євразійського центру Carnegie Russia Тетяни Станової.
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Напередодні в Росії затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Його підозрюють в отриманні хабаря в розмірі щонайменше 1 мільйона рублів, за це йому загрожує до 15 років колонії.
Пізніше з'явилася інформація, що Іванова підозрюють у держзраді. ЗМІ також повідомили, що він є близьким другом спікера Володимира Путіна Дмитра Пєскова. На думку політолога Аббаса Галлямова, арешт Іванова міг бути погоджений із самим Сергієм Шойгу.