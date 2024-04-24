Офіційно Іванова звинувачують в одержання хабара в особливо великому розмірі "при проведенні підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони".

Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова підозрюють у державній зраді.

Як повідомляє російський проект "Важные истории" з посиланням на два непов'язані між собою джерела в ФСБ, офіційно Іванова звинувачують в одержання хабара в особливо великому розмірі "при проведенні підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони".

Одне з джерел видання стверджує, що звинувачення в отриманні хабара - "це для публіки", а про держзраду не повідомляється офіційно, оскільки "скандал великий: таки заступник міністра оборони".

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"За корупцію його ніхто б затримувати не став. Про це там [у Кремлі] давно всі знали. Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду", - каже друге джерело.

Оперативним супроводом справи проти Іванова займається департамент військової контррозвідки ФСБ, стверджують джерела.

Водночас проект "ВЧК-ОГПУ" пише, що Іванов дружить сім'ями з прес-секретарем Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. Канал показав кілька спільних фото Пєскова та Іванова під час застілля.

Затримання Іванова

У Росії за підозрою в отриманні хабара затримали заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова.

"За підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. Проводяться необхідні слідчі дії", - повідомили ввечері в Слідчому комітеті РФ.

Силовики проводять "спеціальні заходи" на його дачі в Дагестані. За їхніми даними, Іванова підозрюють в отриманні хабара щонайменше 1 мільйона рублів, йому загрожує до 15 років колонії. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що йому доповіли про затримання Іванова, також заздалегідь поставили до відома Шойгу.

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