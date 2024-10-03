ЦРУ публікує відповідні інструкції, аби залучати до співпраці шпигунів з цих країн.

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) почало вербувати потенційних шпигунів у Китаї, Ірані та Північній Кореї після успішної кампанії з вербування росіян. Зокрема ЦРУ оприлюднило інструкції мовами цих країн, аби громадяни могли "безпечно" зв'язатися з агентством, пише The Independent.

В управлінні повідомили, що розмістили інструкції в різних соцмережах, аби люди змогли зв'язатися з ЦРУ через загальнодоступні або "темні" сайти.

"Ми хочемо переконатися, що люди в інших авторитарних режимах знають, що ми відкриті для співпраці", - зазначив представник ЦРУ.

Відео дня

У виданні додали, що Китай, РФ, Північна Корея та Іран є "важкими мішенями", адже уряди цих країн намагаються не допускати втручань інших держав, аби ті не отримали важливу інформацію або доступ до інших розвідувальних даних.

"Ці країни блокують доступ до американських соціальних мереж, таких як Facebook, вважаючи їх невигідними для уряду. Однак VPN та інші інструменти слугують способом обійти цю цензуру і стеження. У минулому це призводило до того, що люди ставали мішенями влади в деяких випадках", - зазначили в The Indepentent.

У своїх відеороликах ЦРУ надавало інструкції про те, як інформатори можуть зв'язатися з представниками розвідки США, не наражаючи себе на небезпеку. Також управління закликало всіх потенційних інформаторів використовувати приватні веббраузери та видаляти свою історію, аби не було доказів їхньої причетності.

"Люди намагаються зв'язатися з нами з усього світу, і ми пропонуємо їм інструкції, як це зробити безпечно", - йдеться в заяві агентства.

За словами заступника директора ЦРУ Девіда Коена, в Китаї є багато людей, які незадоволені режимом Сі Цзіньпіна та мають доступ до потрібної інформації.

"У вас є люди всередині, які бачать, що відбувається, і з багатьох різних причин їм принципово не подобається напрямок, в якому Сі веде країну, і розуміють, що є шлях до допомоги їхній власній країні, працюючи з нами", - пояснив він в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Діяльність шпигунів у світі - останні новини

Раніше видання NBC News повідомило, що спецслужби РФ нарощують свою присутність у Мексиці, аби проводити шпигунські операції проти США. Протягом останніх кількох років Росія додала десятки співробітників до свого посольства в Мехіко, попри те, що Москва має лише обмежені торговельні зв’язки з цією країною.

Водночас міністр Угорщини у справах Євросоюзу Янош Бока заявив, що побоювання Європейського Союзу, що нова схема дозволів країни на роботу і проживання для громадян Росії й Білорусі підвищує ризик шпигунства в ЄС, є "політичною істерією". Він підкреслив, що "немає ніяких юридичних і безпекових проблем, коли йдеться про національну карту".

Вас також можуть зацікавити новини: