У Вашингтоні бачать повернення росіян до шпигунської практики часів холодної війни

Російські спецслужби нарощують свою присутність у Мексиці для проведення шпигунських операцій проти США, що є поверненням до тактики холодної війни. Про це пише NBC News із посиланням на офіційних осіб США та колишніх офіцерів розвідки.

За останні кілька років Росія додала десятки співробітників до свого посольства в Мехіко, хоча Москва має лише обмежені торговельні зв’язки з цією країною. Американські офіційні особи кажуть, що ця тенденція викликає занепокоєння, і вважають, що масштабне нарощування спрямоване на посилення розвідувальних операцій, спрямованих проти США, а також його пропагандистських зусиль, спрямованих на підрив відносин Вашингтона та Києва.

За словами співрозмовників видання, адміністрація Байдена навіть була змушена підняти це питання перед мексиканським урядом.

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Раніше цього місяця директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що його агентство та уряд США "гостро зосереджені" на проблемі розширення присутності Росії в Мексиці. За словами Бернса, така увага росіян до Мексики частково стала результатом вислання російських шпигунів із західних столиць після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

"Стільки офіцерів російської розвідки було вигнано з Європи. … Тож вони шукають місця, куди можна піти, і шукають місця, де вони можуть діяти", – сказав Бернс у Лондоні цього місяця, коли його запитали про ймовірне шпигунство Росії з Мексики.

Дії Росії в Мексиці відображають більш агресивну позицію її розвідувальних служб на багатьох фронтах, оскільки Кремль прагне змусити замовкнути критиків за кордоном, підірвати підтримку України та послабити західні демократії, заявили колишні співробітники розвідки. Цей підхід включав диверсії та спроби диверсій у Європі, плани вбивств, невпинні кібератаки та широкомасштабні глобальні кампанії з дезінформації.

На відміну від США, де російська розвідка перебуває під пильною увагою ФБР, а російські консульства закрито, Мексика пропонує Москві зручне місце з меншим ризиком для агентів, кажуть колишні офіцери американської розвідки.

Дуглас Лондон, старший оперативний офіцер ЦРУ у відставці, каже, що Мексика стала зручною базою для підтримки як завербованих американців, так і російських шпигунів, які працюють під "глибоким прикриттям" у США. Такі агенти можуть вільно перетинати американо-мексиканський кордон і зустрічатися з російськими кураторами, щоб отримати гроші, передати інформацію тощо.

Окрім суто шпигунських операцій Росія може також контактувати з мексиканським злочинним світом для організації транскордонних диверсій у США, кажуть ветерани американської розвідки.

Нарешті росіяни активно розширюють свій інформаційний вплив у Мексиці, зокрема збільшуючи тут присутність своїх пропагандистських ЗМІ, таких як RT.

Позиція Мексики щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, Мексика загалом дотримується нейтральної позиції щодо російського вторгнення в Україну. На словах вона засудила факт російської агресії та висловила співчуття Україні, однак відмовилася запровадити санкції проти агресора та неодноразово виступала проти поставок зброї Україні.

Нещодавно у Мексиці обрали нового президента, і на церемонію інавгурації, яка відбудеться 1 жовтня, формально запросили Володимира Путіна, як і лідерів усіх інших держав, з якими Мексика має дипломатичні відносини.

При цьому Мексика відхилила заклики заарештувати Путіна в разі його приїзду, хоча країна є учасником Міжнародного кримінального суду.

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