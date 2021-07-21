Томаса Баррака арештували у Лос-Анджелесі.

Арештували мільярдера і союзника екс-глави США Томаса Баррака. Його звинувачують у таємній роботі на уряд ОАЕ.

Про це пише Reuters.

Томас Баррак очолював інавгураційний фонд Трампа. За даними правоохоронців, чоловік не зареєструвався як лобіст, але використовував свій вплив на просування цілей зовнішньої політики Об’єднаних Арабських Еміратів у США.

Баррака арештували у Лос-Анджелесі. Прокурори вважають, що він неодноразово брехав ФБ про свої відносини з ОАЕ.

Читайте такожУ США вперше засудили до ув'язнення учасника штурму КапітоліюУ прес-релізі йдеться про те, що "обвинувачені неодноразово використовували дружбу Баррака і доступ до кандидата, який в кінцевому підсумку був обраний президентом, високопоставлених представників виборчої кампанії і урядовців, а також американських ЗМІ для просування політичних цілей іноземного уряду, не розкриваючи своєї істинної прихильності".

Водночас представник Баррака усі звинувачення заперечує: "Він не винуватий і не визнає своєї провини".

74-річний Баррак є давнім союзником Трампа і засновником приватної інвестиційної компанії DigitalBridge Group Inc (DBRG.N), що орієнтується на цифрову інфраструктуру, зокрема Colony Capital Inc до ребрендингу у червні.

З поста гендиректора DigitalBridge бізнесмен пішов у 2020 році. У квітні Баррак покинув пост виконавчого голови фірми, але залишився у керівництві. Forbes оцінює його статки в 1 мільярд доларів.

DigitalBridge керує цифровими активами на суму близько 32 мільярдів доларів, включаючи обробку даних у Північній Америці й Великій Британії. Баррак володіє близько 5,7% акціями компанії.

Федеральні прокурори просять арешту Баррака, оскільки великі статки, доступ до приватних літаків та історія міжнародних поїздок вказують на те, що бізнесмен може стати утікачем.

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Автор: Яна Ставська