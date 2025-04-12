Угорський прем'єр також налагодив тісні зв'язки з двома іншими видними болгарськими діячами: лідером ГЄРБ Бойко Борисовим і президентом Руменом Радєвим.

Делян Пеєвскі, лідер болгарської партії MRF-New Beginning, на яку США і Велика Британія наклали санкції через корупцію, став ключовим партнером прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як пише Euractiv, депутати Пеєвські приєдналися до групи консерваторів і патріотів у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), очікуючи, що двоє депутатів Європарламенту від MRF-New Beginning візьмуть з них приклад у Європейському парламенті.

Зазначається, що цей крок позиціонує Пеєвскі, якого вважають тіньовим лідером правлячої коаліції Болгарії, як першого офіційного союзника Орбана в країні. Угорський прем'єр також налагодив тісні зв'язки з двома іншими видними болгарськими діячами: лідером ГЄРБ Бойко Борисовим і президентом Руменом Радєвим.

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"Об'єднання впливових осіб Софії з Орбаном важко виправдати геополітичними міркуваннями. Угорський лідер відкрито підтримує націоналістичну правлячу партію VMRO-DPMNE у Скоп'є, чия антиболгарська риторика забезпечила їй перемогу на нещодавніх парламентських виборах у Північній Македонії", - йдеться у статті.

Протягом багатьох років партія турецької меншини Болгарії, Рух за права і свободи (MRF), була ключовим членом Європейського ліберального альянсу ALDE. Однак наприкінці минулого року Пеєвскі захопив контроль над партією після спровокованого внутрішнього розколу і низки судових рішень на його користь.

"Пан Пеєвскі - суперечлива фігура, на яку було накладено санкції відповідно до Глобального акта Магнітського як Сполученим Королівством, так і Сполученими Штатами за великомасштабну корупцію. Його політичні дії розглядаються як такі, що завдають шкоди демократичним принципам і політичній стабільності в Болгарії", - заявило бюро ALDE.

Пізніше Пеєвскі вніс до болгарського парламенту пропозицію про створення комітету з розслідування діяльності фондів, підтримуваних Соросом. Повторюючи риторику Орбана, він стверджував, що мережа "Соросоїдів" намагається нав'язати диктатуру в Болгарії. Незважаючи на значний вплив Пеєвскі на правлячу коаліцію, пропозицію було відхилено.

Болгарська політична аналітикиня Боряна Димитрова з Alpha Research Agency зазначила, що часте використання Пеєвскі терміна "Соросоїди" відображає пропагандистські наративи Кремля.

Позиція Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що прийняття України до Євросоюзу зруйнує Угорщину. За його словами, питання вступу України до ЄС "визначить долю Угорщини на десятиліття". Він вважає, що Угорщина повинна протистояти цьому, адже, можуть бути ризики для економіки та безпеки.

Раніше повідомлялося, що якщо Орбан заблокує продовження санкцій ЄС, то Росія може отримати назад заморожені активи на суму понад 240 мільярдів євро.

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