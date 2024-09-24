Відомо, що цей проєкт є найбільшою автономною сонячною електростанцією на території Канади.

Алмазна шахта в Канаді почала виробляти екологічно чисту енергію на тлі того, коли гірничодобувна промисловість збільшує викиди вуглецю у всьому світі. Завдяки цьому викиди вуглецю скорочуються, внаслідок чого галузь зможе перейти на екологічно чисту енергетику, пише Interesting Engineering.

Як стало відомо, гірничодобувна компанія Rio Tinto використовує сонячну електростанцію для виробництва екологічно чистої енергії на алмазній шахті Diavik.

У виданні наголосили, що цей проєкт є найбільшою автономною сонячною електростанцією на території Канади. Завдяки об'єкту буде скорочено споживання дизельного пального у Diavik на один мільйон літрів на рік, а також станція зможе генерувати 4,2 млн кіловат-годин сонячної енергії на рік.

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Крім того, завдяки цій електростанції буде скорочено викиди парникових газів на 2 900 тонн CO2-еквіваленту, що можна порівняти з усуненням 630 автомобілів з доріг кожного року.

"Цей крок зроблено напередодні закінчення терміну експлуатації шахти Diavik, яке має відбутися наприкінці 2026 року, і, як наслідок, її закриття, що потребуватиме приблизно ще три роки. Сонячна електростанція забезпечуватиме до 25% електроенергії шахти під час робіт із закриття, генеруючи енергію з сонячного світла, а також зі світла, відбитого від снігу", - йдеться в пресрелізі компанії.

Своєю чергою операційний директор шахти Метью Брін підкреслив, що найбільша автономна сонячна електростанція на півночі Канади є останнім зобов'язанням компанії щодо захисту навколишнього середовища, у якому живуть та працюють люди, тому це підвищить енергоефективність операцій об'єкта на Diavik.

"Ми пишаємося тим, що очолюємо масштабні проєкти з відновлюваної енергетики на півночі Канади", - зауважили в алмазній шахті.

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