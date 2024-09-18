Найсильніша посуха в історії знизила рівень води в річках Амазонки до історичного мінімуму.

Найсильніша в історії Амазонки посуха знизила рівень води в річці до історичного мінімуму. У деяких районах висушені русла річок, які раніше були судноплавними. Про це повідомляє Reuters.

Солімойнс - одна з головних приток могутньої річки Амазонки, чиї води беруть початок у перуанських Андах, - упав до найнижчого рівня в історії в Табатінгу, бразильському місті на кордоні з Колумбією. А нижче за течією рукав Солімойнс повністю висох.

Прилегле озеро Тефе, де в торішню посуху загинуло понад 200 прісноводних дельфінів, також висохло.

"Ми переживаємо критичний рік", - заявив представник Greenpeace Ромуло Батіста.

Як повідомляється, другий рік поспіль критична посуха випалює більшу частину рослинності Бразилії та призводить до лісових пожеж по всій Південній Америці.

"Зміна клімату більше не є приводом для занепокоєння в майбутньому, через 10 або 20 років. Вона тут, і вона тут з набагато більшою силою, ніж ми очікували", - додав Батіста.

Посуха на Дунаї - подробиці

Через посуху на поверхні Дунаю почали показуватися кораблі часів Другої Світової.

Зокрема, поблизу сербського міста Прахово виявили судна, які були частиною Чорноморського флоту нацистської Німеччини. Деякі кораблі, розкидані руслом річки, все ще мають вежі, командні містки, зламані щогли та покручені корпуси.

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