Президент України Володимир Зеленський наголосив, що військова допомога від США для України не зупинена. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.
"Що стосується обмеження допомоги, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитись. Обмеження на 90 днів, на сьогодні, гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій в усьому світі, які раніше підтримувалися урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це. Тобто, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, і те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", - заявив Зеленський.
Нагадаэмо, за даними видання Politico, американську допомогу Україні заморожено на три місяці. Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу доповідь, у якій вкаже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва.
Однак, у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при СНБО України запевнили, що розпорядження Державного департаменту США про призупинення допомоги іноземним державам не стосуються військової підтримки України.