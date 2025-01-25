Глава держави зазначив. що не готовий говорити про долю гуманітарних програм.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що військова допомога від США для України не зупинена. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду.

"Що стосується обмеження допомоги, я сьогодні ще не готовий про це говорити. Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитись. Обмеження на 90 днів, на сьогодні, гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій в усьому світі, які раніше підтримувалися урядом Сполучених Штатів Америки. Я не знаю це. Тобто, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, і те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", - заявив Зеленський.

Нагадаэмо, за даними видання Politico, американську допомогу Україні заморожено на три місяці. Через 85 днів держсекретар Марко Рубіо подасть Дональду Трампу доповідь, у якій вкаже, чи доцільно Вашингтону відновлювати підтримку Києва.

Відео дня

Однак, у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при СНБО України запевнили, що розпорядження Державного департаменту США про призупинення допомоги іноземним державам не стосуються військової підтримки України.

Вас також можуть зацікавити новини: