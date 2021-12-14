На створення малюнку митець витратив чотири години.

Дизайнер із Фінляндії прикрасив крижане озеро чарівною лисицею. Мистецтво на снігу він перетворив на своє хоббі. Малюнки дизайнер створює лопатою.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Так, дизайнер намалював на крижаному озері лисицю. Створювати чарівні малюнки на снігу він взявся шість років тому. Митець працює лопатою. На лисицю він витратив чотири години.

Дизайнер сподівається, що його малюнки принесуть користь людям. Адже він створює на кризі свої чарівні картини не просто так. Митець хоче аби люди частіше гуляли та дихали свіжим повітрям. А прогулянка озером, на якому нині зображена чарівна лисиця, чудовий варіант для активного відпочинку.

Читайте такожМодельєр "навчила" одяг реагувати на рівень стресу людиниПроте творчість дизайнера має "термін придатності". У цьому також міститься особлива риса малюнків чоловіка. Поки зображення не зруйнували завірюха чи потепління, подивитися на нього можуть усі охочі. Проте коли крига почне танути, малюнок зникне.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що відому картину Боттічеллі продадуть на аукціоні. Довгий час вважалося, що її написав один з учнів художника.

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Автор: Поліна Кузенко