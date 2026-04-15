'Спіть спокійно, шановні партнери': Медведєв виступив із новими погрозами на адресу Європи

До цього Міністерство оборони РФ опублікувало адреси європейських підприємств, які нібито виробляють зброю для України, і почало погрожувати "наслідками".

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитро Медведєв почав відкрито погрожувати країнам Європи через допомогу Україні.

Цьому передувало те, що в Міноборони Росії заявили, що план деяких країн Європи збільшити поставки безпілотників Україні "призведе до непередбачуваних наслідків і різкої ескалації військово-політичної ситуації".

За інформацією відомства, філії українських компаній нібито розташовані у Великій Британії, Німеччині, Данії, Латвії, Литві, Нідерландах, Польщі та Чехії.

Медведєв заявив, що публікацію міністерством оборони Росії списку заводів у європейських країнах, де нібито виробляють БПЛА та інше обладнання для України, слід розуміти як "перелік потенційних цілей для Збройних сил":

"Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що відбудеться далі. Спіть спокійно, дорогі партнери".

Погрози РФ на адресу Європи

Раніше речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила країни Балтії в тому, що вони нібито надають свій повітряний простір Україні для нанесення ударів по РФ.

Після цього міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви відреагували на звинувачення з боку Москви.

