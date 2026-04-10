'Краще припиніть війну проти України': країни Балтії відреагували на російські погрози

В Естонії, Латвії та Литві наголосили, що ніколи не дозволяли використовувати свої території для атак безпілотників на цілі в РФ.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви відреагували на звинувачення з боку Москви в тому, що їхні території та повітряний простір нібито використовуються для атак дронами по цілях на території РФ. Їхня спільна заява опублікована на сайті МЗС Естонії.

Заява країн Балтії

"Країни Балтії ніколи не дозволяли використовувати свої території та повітряний простір для атак безпілотників на цілі в Росії", - йдеться у спільній заяві.

Міністри підкреслили, що вже спростували ці звинувачення перед російськими дипломатичними представництвами в Таллінні, Ризі та Вільнюсі наприкінці березня. Вони зазначили, що Росія все ще продовжує поширювати цю брехню.

"Замість того, щоб продовжувати свою зловмисну інформаційну операцію, Росія повинна припинити агресивну війну проти України та повністю вивести свої збройні сили з усієї міжнародно визнаної території України", – йдеться у заяві.

Реакція МЗС України

На спільну заяву країн Балтії відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. На своїй сторінці в соцмережі X він подякував балтійським колегам за "чіткий і своєчасний голос правди перед обличчям російської дезінформації".

"Ми підтримуємо наших балтійських союзників у спростуванні безпідставних заяв Росії. Постійна брехня Москви спрямована на підрив нашої єдності, ослаблення нашої рішучості та ухилення від відповідальності за свої злочини", - написав Сібіга.

Глава МЗС України підкреслив, що відповіддю має бути єдність, рішучість і притягнення Росії до відповідальності.

"Дякую нашим балтійським друзям за підтримку України та нашої спільної справи – покласти край російській агресії та відновити безпеку, мир і справедливість для наших народів", – додав Сібіга.

Росія пригрозила країнам Балтії – що відомо

Нагадаємо, що раніше речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила країни Балтії в тому, що вони нібито надають свій повітряний простір Україні для нанесення ударів по РФ. За її словами, якщо Латвія, Литва та Естонія не припинять це, їм доведеться мати справу з відповіддю.

"Якщо режими цих країн матимуть достатньо здорового глузду, вони прислухаються. Якщо ні, їм доведеться мати справу з відповіддю", - сказала Захарова.

Вас також можуть зацікавити новини: