За словами представника української розвідки, внутрішні процеси Кремля почали виходити назовні.

Затримання терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) у Росії свідчить про те, що між вежами Кремля почалась фаза активного протистояння.

"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, подібні процеси у Кремлі відбувалися у більш прихованій формі. Однак заколот очільник ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина вивело подібні речі назовні.

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На думку Юсова, наразі у РФ склалась парадоксально ситуація. Так, йшли на Москву й збивали літаки бойовики Пригожина, а затримують в результаті Гіркіна. Представник ГУР назвав це особливістю путінського режиму.

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", - підсумував представник ГУР.

Затримання Гіркіна - що відомо

Сьогодні, 21 липня, в Telegram-каналі терориста з'явилося звернення від імені його дружини Мирослави Регінської. Вона написала, що в їхню московську квартиру приїхали зі слідчого комітету, затримали Стрєлкова (Гіркіна) і відвезли його в невідомому напрямку.

Адвокат Гірніка Олександр Молохов повідомив, що точних даних про місцезнаходження і суть пред'явлених звинувачень немає. Однак за словами Регінської, Гіркіна звинувачують за статтею 282 Кримінального кодексу Російської Федерації (екстремізм).

При цьому у квітні терориста вимагали перевірити на предмет дискредитації російської армії. Він у своєму Telegram особливо різко висловлювався на адресу російського диктатора Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої, яку називають його цивільною дружиною.

Пізніше колишній депутат, лікар ПВК "Вагнер" Дмитро Петровський зізнався, що написав заяву на колишнього "міністра оборони "ДНР" і затятого критика Кремля.

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