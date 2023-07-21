Ще в квітні терориста вимагали перевірити на предмет дискредитації російської армії.

Сьогодні в московській квартирі затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), його, ймовірно, підозрюють в екстремізмі. Колишній депутат, лікар ПВК "Вагнер" Дмитро Петровський зізнався, що написав заяву на колишнього "міністра оборони "ДНР" і затятого критика Кремля.

"Так, я написав заяву на Стрєлкова в прокуратуру чотири дні тому. І так, я дійсно співробітник ПВК "Вагнер", двічі їздив у відрядження хірургом. Стрєлкова я вважаю "військовою Бліновською": збирає великі донати нібито на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує. Останньою краплею, звичайно, стали слова Стрєлкова про нашого президента Володимира Путіна. Вважаю, що образа першої особи держави – це злочин. Не можу поки точно сказати, після моєї заяви затримали чи ні, перед простим хірургом генеральна прокуратура не звітує. Але, сподіваюся, що саме я дав хід справі", – сказав він у коментарі виданню "ЯРИНФОРМ".

При цьому Telegram-канали SHOT і "112" пов'язують затримання Гіркіна з іншим епізодом – москвичка, обурена його висловлюваннями на адресу керівництва країни, довгі місяці пише на нього заяви і вимагає перевірити Гіркіна на заклики до повалення влади, критику на адресу президента, а також закликає звернути увагу на його збори грошей на допомогу російським військовим.

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Затримання Ігоря Стрєлкова-Гіркіна - що відомо

Вдень 21 липня в Telegram-каналі терориста з'явилося звернення від імені його дружини Мирослави Регінської, в якому стверджується, що в їхню московську квартиру приїхали зі слідчого комітету, коли її не було вдома. Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) правоохоронці затримали і відвезли в невідомому напрямку.

Його адвокат Олександр Молохов стверджує, що точних даних про місцезнаходження і суть пред'явлених звинувачень немає. Дружина терориста повідомила, що Гіркіну висунули звинувачення за статтею 282 Кримінального кодексу Російської Федерації (екстремізм).

Ще в квітні терориста вимагали перевірити на предмет дискредитації російської армії.

В останні дні у своєму Telegram-каналі Гіркін особливо різко висловлювався на адресу російського диктатора Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої, яку називають його цивільною дружиною.

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