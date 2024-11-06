Перед виборами у США Україна готувалася до того, що новий лідер може як посилити, так і зупинити допомогу.

Дональд Трамп знову обійме посаду президента США. На тлі цих новин загострилися побоювання, що Україні, ймовірно, доведеться адаптуватися до можливого зниження американської підтримки, що матиме значний вплив на конфлікт із Росією, пише CNN.

Під час виборчої кампанії Трамп і його партнер Джей Ді Венс неодноразово висловлювали сумніви щодо продовження масштабної підтримки Києва, зважаючи на те, що війна триває вже більше двох із половиною років з моменту вторгнення Росії. Крім того, Трамп заявив, що США можуть підштовхнути Україну до досягнення складного перемир’я з Росією.

Ця перемога застала Київ у критичний момент, коли Росія активізує наступ на східний Донбас. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відзначив, що ситуація на передовій "залишається складною", а окремі ділянки "вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів".

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Тим часом Росія отримує додаткові сили від Північної Кореї. За даними американських чиновників, близько 10 000 північнокорейських військових перебувають у Курській області Росії та найближчим часом можуть взяти участь у бойових діях проти України.

Протягом президентства Джо Байдена США надали Україні значну фінансову та військову допомогу, яка, за планами адміністрації, продовжуватиметься до моменту зміни президента.

Яка позиція Трампа?

З Трампом пов’язано суперечливі моменти: він неодноразово хвалив Путіна, тоді як у відносинах із президентом України Володимиром Зеленським склалася напружена ситуація. Під час своєї кампанії Трамп навіть натякав на можливість скорочення військової допомоги Україні, мотивуючи це інтересами внутрішньої політики.

Зеленський тим часом привітав Трампа і висловив вдячність за "мир через силу", заявивши: "Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах".

Трамп неодноразово стверджував, що війни між Україною і Росією не було б, якби він був президентом, і обіцяв завершити її, іноді заявляючи, що здатен зробити це за один день.

На дебатах у серпні Трамп відмовився висловити позицію на підтримку перемоги України. У вересні він натякнув, що Україні варто було б "трохи поступитися" Росії, зазначивши: "Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою за те, що маємо зараз".

На зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку Трамп наголосив на важливості "взаємовигідної угоди для обох сторін". Він сказав: "Якщо ми виграємо, ми вирішимо це дуже швидко".

Чого хоче Україна?

Україна також шукає дипломатичні рішення, але лише з позиції сили. У жовтні Зеленський заявив, що "Трамп багато говорить, але я не чув, щоб він казав, що скоротить підтримку України".

Однак в інтерв’ю KBS Зеленський визнав, що "наступний президент США може посилити або послабити підтримку України". Він також підкреслив, що "реальне бажання США припинити цю війну є критично важливим".

Перед виборами США та їхні союзники намагалися "закріпити" цю підтримку. НАТО оголосила про місію для координації надання Україні військового обладнання, в основному за підтримки США. Адміністрація Байдена виділила Україні 20 мільярдів доларів з пакету кредитів G7, значна частина якого фінансується за рахунок заморожених російських активів.

Дональд Трамп переміг на виборах у США

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборщиків.

Кілька годин тому Дональд Трамп оголосив про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді.

Під час своєї промови перед виборцями Трамп заявив, що збирається завершити усі війни, зокрема й в Україні.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп під час виступу у Флориді.

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