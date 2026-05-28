Окупанти встановили 'дедлайн' для виходу на околиці Оріхова, – Волошин

За даними військового, ворог перекинув у певний район штурмовий десантний батальйон для того, щоб тримати високий темп боїв.

Росіяни активізувалися на деяких ділянках Оріхівського напрямку, намагаючись вийти на околиці Оріхова до 31 травня, але не можуть просунутися вперед – адже на шляху у них Мала Токмачка. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він зазначив, що активізація ворога підтверджує дані української розвідки про те, що росіяни проводили перегрупування, намагалися інфільтруватися невеликими диверсійними групами, щоб просунутися якомога глибше в оборону ЗСУ. Також відомо, що на південь перекинуто штурмовий десантний батальйон для того, щоб тримати високий темп штурмових дій, додав речник.

Водночас він зазначив, що завдання вийти на Оріхів до 31 травня, попри таку активізацію, росіяни вже точно не виконають. Зокрема через те, що на шляху в окупантів – населений пункт Мала Токмачка, який є важливим вузлом української оборони.

"У них по дорозі ще є Мала Токмачка, тому я сподіваюся, що вони на все життя пам'ятатимуть цей населений пункт... Активізувався ворог на Оріховському напрямку - зокрема, збільшилась кількість штурмових дій на південний захід. Це там, де розташовані населені пункти Щербаки і Малі Щербаки, а також були бойові зіткнення біля Малої Токмачки. Тобто, ворог не полишає цих планів і він намагатиметься штурмувати, просуватися", - сказав Волошин.

Водночас, за його словами, Сили оборони дають відсіч противнику та на цій ділянці фронту ЗСУ наразі не мають втрат ані позицій, ані територій.

"Є тільки втрати у живій силі противника", - підкреслив військовий.

За його словами, ситуація на півдні України напружена, щодня збільшується кількість бойових зіткнень. Загалом за минулу добу відбулось 45 бойових зіткнень, у тому числі - на Оріхівському напрямку українські бійці зупинили дев'ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ, Щербаки, Плавні, Малі Щербаки, Мала Токмачка.

Раніше речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповідав, що війська РФ не знижують інтенсивності бойових дій, попри оголошені окупантами "режими перемир’я". У травні щодня фіксуються десятки штурмів, а також висока активність дронів і артилерії.

За словами військового, російські підрозділи продовжували штурмові дії, фіксували від 25 до 30 штурмів на добу. Тоді за останні два дні на півдні сталося понад 60 бойових зіткнень.

