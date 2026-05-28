До 20% надбавки: у яких містах найбільше за рік зросли зарплати

Найвища медіанна зарплата наразі у Львові – 32,7 тис. грн.

Медіанні зарплати по Україні за рік, порівняно із квітнем 2025-го, найбільше зросли на 20%. Такий показник у квітні 2026 року зафіксували у Вінниці (27 тис. грн), Хмельницькому (27 тис. грн) та Івано-Франківську (30 тис. грн), йдеться у дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

Найвища медіанна зарплата наразі у Львові – 32,7 тис. грн. Це на 19% більше, ніж у квітні минулого року. Такий же відсоток зростання (+19%) у Рівному, однак медіанна зарплата нижча, ніж у Львові – 28,5 тис. грн. На 18% спостерігали зростання у Києві та Ужгороді: до 31,2 тис. грн та 30 тис. грн відповідно.

Також помітно зросли зарплати на сході та півдні України, зокрема у Сумах та Миколаєві на 16%. У квітні 2026 року медіанна заробітна плата у Сумах становила 22 тис. грн, а у Миколаєві – 22,5 тис. грн. У межах 14-15% стали вищими медіанні зарплати у Житомирі (23,8 тис. грн), Одесі (27,5 тис. грн), Дніпрі (25,7 тис. грн) та Харкові (25 тис. грн).

Зростання на близько 13% фіксували у наступних обласних центрах:

Черкаси - до 25,5 тис. грн;

Чернігів - до 22,5 тис. грн;

Запоріжжя - також до 22,5 тис. грн.

На заході України, а саме у Тернополі та Луцьку, медіанна заробітна плата стала вищою на 11%: у квітні 2026 року це 27,8 тис. грн у Тернополі та 27,7 тис. грн у Луцьку.

У центральних обласних центрах Кропивницькому та Полтаві медіанна зарплата зросла на 10% - на рівні 22-22,5 тис. грн. Серед західних областей лише у Чернівцях зростання незначне: на 9% - до 26,5 тис. грн.

Найменший показник зростання зафіксовано у Херсоні: +0,3% - до 20 тис. грн. Тобто фактично медіанна зарплата залишилась на рівні квітня минулого року.

Керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна зазначала, що медіанна зарплата по Україні за 2025 рік сягнула 25 000 грн, що на 23% більше порівняно з 2024 роком. У 2026 році в окремих робітничих сегментах ріст медіанних зарплат становить 40-60% у порівнянні з минулим роком.

НБУ прогнозує зростання заробітних плат в Україні цьогоріч на понад 11%. Також очікується поступове повернення мігрантів з 2027 року, що потенційно сприятиме покращенню ситуації на ринку праці.

