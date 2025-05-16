У дочки Трампа Тіффані народився син.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп водинадцяте став дідусем. Про це повідомляє Business Insider.

15 травня у дочки Трампа Тіффані та зятя Майкла Булоса народився син. Первістка пара назвала Александром.

Загалом у Трампа пʼятеро дітей – Дональд-молодший, Іванка, Ерік, Тіффані та Баррон. У чотирьох найстарших вже є власні діти. Водночас Баррону тільки 19 років, а в 2024-му він вступив на перший курс коледжу.

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"Старша онука Дональда Трампа, Кай, вже виходить у центр уваги. Вона виступала на Республіканському національному з'їзді 2024 року і часто публікує в Instagram фотографії зі своїм дідусем – вона навіть написала на X, що Ілон Маск має "статус дядька". Ще один онук Трампа, 9-річний Теодор Кушнер, сидів у центрі сцени на Суперкубку LIX, коли його дідусь став першим президентом в історії, який відвідав гру", – йдеться в матеріалі.

Тож очікується, що інші онуки американського президента ставатимуть більш публічними в міру того, як дорослішатимуть.

Що відомо про Тіффані Трамп та її чоловіка

Тіффані Трамп 31 рік. Зі своїм нинішнім чоловіком вона почала зустрічатися ще в 2018 році. Майклом Булос зробив їй пропозицію в Білому домі, подарувавши обручку вартістю 1,2 мільйона доларів. Освідчився він незадовго до того, як завершився перший президентський термін Дональда Трампа.

У 2022 році пара одружилася в Мар-а-Лаго, розповідає BI.

Відомо, що батько Майкла Булос, Массад Булос, є генеральним директором нігерійської компанії SCOA Nigeria. Під час другого президентського терміну Трампа він отримав посаду старшого радника з питань Близького Сходу.

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