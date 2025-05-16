Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп водинадцяте став дідусем. Про це повідомляє Business Insider.
15 травня у дочки Трампа Тіффані та зятя Майкла Булоса народився син. Первістка пара назвала Александром.
Загалом у Трампа пʼятеро дітей – Дональд-молодший, Іванка, Ерік, Тіффані та Баррон. У чотирьох найстарших вже є власні діти. Водночас Баррону тільки 19 років, а в 2024-му він вступив на перший курс коледжу.
"Старша онука Дональда Трампа, Кай, вже виходить у центр уваги. Вона виступала на Республіканському національному з'їзді 2024 року і часто публікує в Instagram фотографії зі своїм дідусем – вона навіть написала на X, що Ілон Маск має "статус дядька". Ще один онук Трампа, 9-річний Теодор Кушнер, сидів у центрі сцени на Суперкубку LIX, коли його дідусь став першим президентом в історії, який відвідав гру", – йдеться в матеріалі.
Тож очікується, що інші онуки американського президента ставатимуть більш публічними в міру того, як дорослішатимуть.
Що відомо про Тіффані Трамп та її чоловіка
Тіффані Трамп 31 рік. Зі своїм нинішнім чоловіком вона почала зустрічатися ще в 2018 році. Майклом Булос зробив їй пропозицію в Білому домі, подарувавши обручку вартістю 1,2 мільйона доларів. Освідчився він незадовго до того, як завершився перший президентський термін Дональда Трампа.
У 2022 році пара одружилася в Мар-а-Лаго, розповідає BI.
Відомо, що батько Майкла Булос, Массад Булос, є генеральним директором нігерійської компанії SCOA Nigeria. Під час другого президентського терміну Трампа він отримав посаду старшого радника з питань Близького Сходу.