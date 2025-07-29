Він вкотре зазначив, що розчарований ним.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив нові заяви про свої переговори з кремлівським правителем Путіним та шанси припинити війну в Україні.

В інтерв'ю Pod Force One він сказав, що для Путіна Україна є "зіницею ока" і він планував закінчити війну за три дні, однак повномасштабне вторгнення триває вже понад три роки. За словами американського лідера, для Путіна це були "важкі часи".

Відповідаючи на питання про те, як перша леді Меланія Трамп ставиться до правителя Кремля, американський лідер сказав, що з симпатією. Водночас вони були шоковані бомбардуваннями Україні після "чудових" переговорів:

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"Ми так чудово розмовляємо, а потім я йду додому, вмикаю новини і бачу, що Київ щойно бомбили. Не можна так робити. Я кажу: "Зачекайте хвилинку, я щойно розмовляв з ним, а тепер раптом все змінилося".

Зваживши на відсутність конкретного прогресу, Трамп зізнався, що не знає, як швидко завершиться війна. На його думку, слід чекати на довготривалий процес.

Трамп дав Росії 10 днів

Як повідомляв УНІАН, 14 липня президент США закликав Росію укласти мирну угоду протягом 50 днів, в іншому разі Вашингтон погрожує запровадити 100% "вторинні" мита щодо всіх країн, які продовжують економічну співпрацю з Москвою.

Трамп також заявив, що глибоко розчарований поведінкою Путіна, який у приватних розмовах говорить про прагнення до миру, але на практиці Росія не припиняє обстрілів української території.

Він зазначив, що на після чергової "чудової" розмови з Путіним повернувся додому і розповів про неї першій леді, на що вона відповіла: "О, правда? Щойно ще одне місто обстріляли".

Сьогодні Трамп заявив, що так і не отримав від Путіна відповіді на свій ультиматум, тому ухвалив рішення скоротити терміни. Тепер, якщо Москва не піде на мир за 10 днів, Вашингтон відповість на це митами та "іншим".

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