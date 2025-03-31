За даними джерел видання, у Саудівській Аравії хочуть, щоб візит відбувся після досягнення припинення вогню між Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп у межах своєї першої закордонної поїздки після повернення в Білий дім планує відвідати Саудівську Аравію в середині травня, пише Axios.

За даними джерел видання, потенційну поїздку обговорювали останніми тижнями між високопосадовцями США та їхніми саудівськими колегами, зокрема в кулуарах переговорів про війну в Україні, які відбувалися в Саудівській Аравії.

Одне з джерел, обізнане з планами, сказало, що однією з дат, яку обговорювали для візиту, було 28 квітня, але пізніше візит було відкладено. Поточний план полягає в тому, щоб Трамп вирушив до Саудівської Аравії в середині травня.

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Офіційний представник адміністрації Трампа також підтвердив, що ведеться планування поїздки до Саудівської Аравії.

"Можливість міжнародної поїздки президента - це те, що розглядається. У нас поки що немає конкретного плану, і ми надамо цю інформацію, коли вона буде офіційною", - сказав представник Білого дому.

Зазначається, що переговори будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцненні відносин із країнами Перської затоки та припиненні конфлікту на Близькому Сході.

Видання нагадує, що Саудівська Аравія активно допомагає США в посередництві у припиненні вогню між Росією та Україною у трирічній війні.

"Джерело, обізнане про запланований візит, повідомило, що саудівці хочуть, щоб візит відбувся після досягнення припинення вогню між Росією та Україною", - пише Axios.

Дональд Трамп і перемир'я в Україні

Раніше Дональд Трамп заявив, що він довіряє російському лідеру Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Трамп також заявив, що "злий" на Путіна через його затягування мирних переговорів і пригрозив посилити тиск на Москву, якщо це продовжиться.

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