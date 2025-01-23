Йдеться про скорочення контингенту приблизно на 20%.

Президент США Дональд Трамп має намір скоротити чисельність американських військ в Європі на 20%, а за утримання решти мають заплатити європейці. Про це пише італійське видання ANSA із посиланням на неназваного європейського дипломата.

"Міркування Трампа полягає в тому, що війська "зірково-смугастих" є стримуючим фактором, і тому їх витрати не можуть нести лише американські платники податків", – заявив співрозмовник видання.

Загалом йдеться про повернення додому близько 20 тисяч американських солдатів.

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Як зазначає ANSA, ці плани Трампа узгоджуються із його вимогою до європейських країн зробити витрати на оборону у 5% ВВП новим стандартом НАТО. І дехто в Європі вже згоден із цією вимогою.

"Ви маєте рацію, кажучи, що ми витрачаємо недостатньо на оборону. Минулого року країни ЄС разом витратили в середньому 1,9%, а Росія — 9%", — сказала Верховний представник ЄС Кая Каллас під час виступу перед Європейським оборонним агентством.

Тим часом Трамп не планує просто покинути напризволяще Європу, та Україну зокрема, каже дипломатичне джерело ANSA. Начебто президента США переконали, що це буде така ж ганьба, як втеча американців з Кабула в серпні 2021 року.

"Він не хоче, щоб такий сценарій асоціювався з його ім'ям", - пояснює дипломат. Президент США, однак, наполягає на тому, щоб європейці "фінансово взяли на себе" український тягар, оскільки Трамп вважає це по суті "європейською проблемою".

Вимоги Трампа до НАТО

Як писав УНІАН, Дональд Трамп вимагає від європейських країн членів НАТО збільшити витрати на власну оборону до 5% ВВП, хоча багато з них досі не виконали зобов’язання витрачати 2% ВВП на цю галузь.

Однак аналітики вказують на те, що вимоги Трампа по суті є нереалістичними. Сьогодні жодна країна альянсу, включно зі США, не витрачає на оборону 5% ВВП. Найближче до цього показника перебуває Польща, яка торік витратила на оборону 4% свого ВВП. Сама Америка витрачає на армію лише 3,38%.

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