За його словами, Канада здійснила "пряму і кричущу атаку" на Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють усі обговорення угоди про торгівлю з Канадою і пригрозив їй новими митами.

У своєму повідомленні в соцмережі Truth Social він стверджує, що отримав інформацію про те, що Канада, з якою США зазнають серйозних труднощів у торгівлі, зокрема через мита до 400% на молочну продукцію, що стягуються з американських фермерів протягом багатьох років, - ввела податок на цифрові послуги, спрямований проти американських технологічних компаній.

За його словами, це являє собою "пряму і кричущу атаку" на Сполучені Штати.

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"Мабуть, канадці слідують прикладу Європейського союзу, який уже ввів аналогічний збір і наразі веде переговори зі США", - написав він.

У зв'язку з цим Трамп оголосив про негайне припинення всіх торговельних переговорів з Канадою і пообіцяв, що протягом наступних семи днів повідомить її про розмір мита, яке вона буде змушена сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами.

Торгова війна Трампа

Напередодні Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін підписали торговельну угоду. При цьому він не надав жодних подробиць.

Китай підтвердив торговельне перемир'я з Вашингтоном. Угода в Женеві передбачала значне зниження мит з обох сторін на 90 днів, поки сторони намагалися виробити всеосяжну торговельну угоду. Однак угода провалилася через розбіжності щодо експорту рідкісноземельних металів з Китаю та експортного контролю США. Міністр торгівлі Говард Лутник заявив, що вони завершили угоду, яка була спочатку досягнута в Женеві.

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