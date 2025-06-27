Трамп пригрозив Канаді новими митами / фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють усі обговорення угоди про торгівлю з Канадою і пригрозив їй новими митами.

У своєму повідомленні в соцмережі Truth Social він стверджує, що отримав інформацію про те, що Канада, з якою США зазнають серйозних труднощів у торгівлі, зокрема через мита до 400% на молочну продукцію, що стягуються з американських фермерів протягом багатьох років, - ввела податок на цифрові послуги, спрямований проти американських технологічних компаній.

За його словами, це являє собою "пряму і кричущу атаку" на Сполучені Штати.

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"Мабуть, канадці слідують прикладу Європейського союзу, який уже ввів аналогічний збір і наразі веде переговори зі США", - написав він.

У зв'язку з цим Трамп оголосив про негайне припинення всіх торговельних переговорів з Канадою і пообіцяв, що протягом наступних семи днів повідомить її про розмір мита, яке вона буде змушена сплачувати за ведення бізнесу зі Сполученими Штатами.

Скріншот Truth Social

Торгова війна Трампа

Напередодні Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін підписали торговельну угоду. При цьому він не надав жодних подробиць.

Китай підтвердив торговельне перемир'я з Вашингтоном. Угода в Женеві передбачала значне зниження мит з обох сторін на 90 днів, поки сторони намагалися виробити всеосяжну торговельну угоду. Однак угода провалилася через розбіжності щодо експорту рідкісноземельних металів з Китаю та експортного контролю США. Міністр торгівлі Говард Лутник заявив, що вони завершили угоду, яка була спочатку досягнута в Женеві.

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