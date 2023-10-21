Вони працювали над постачанням предметів, які застосовуються у пакистанській програмі створення балістичних ракет.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох компаній, які базуються в Китаї.

Як повідомляє Міністерство оборони США, це зробили відповідно до Указу президента, який спрямований проти розповсюджувачів зброї масового знищення та засобів її доставки.

Зазначені компанії розташовані в Китайській Народній Республіці і працювали над постачанням предметів, які застосовуються у пакистанській програмі створення балістичних ракет. Йдеться про:

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General Technology Limited - постачала матеріали для паяння, які використовуються для з'єднання компонентів в ракетних двигунах для балістичних ракет і при виробництві камер згоряння.

Beijing Luo Luo Technology Development Co Ltd - постачала оправки та інше обладнання, яке може використовуватися при виробництві твердопаливних ракетних двигунів.

Changzhou Utek Composite Company Ltd, - з 2019 року постачала скловолокно D-glass, кварцову тканину та тканину з високим вмістом кремнезему, які застосовуються у ракетних системах.

Вони брали участь або намагалися брати участь у діяльності або угодах, які суттєво сприяли поширенню зброї масового знищення або засобів її доставки.

Санкції США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, США вирішили обмежити також торгівлю з 42 китайськими компаніями через постачання мікрочіпів до Росії.

Пізніше Reuters повідомило, що адміністрація Байдена планує зупинити поставки до Китаю більш просунутих чіпів штучного інтелекту, розроблених американським виробником Nvidia та іншими компаніями. Ці заходи спрямовані на те, щоб перешкодити Пекіну отримувати передові американські технології для зміцнення своєї армії. Під американські обмеження також підпадають Іран та Росія.

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