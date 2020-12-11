Цього року містечко бізнесмена Галф-Бріз постраждало не тільки від пандемії коронавірусу, а й від урагану "Саллі".

74-річний Майкл Есмонд, бізнесмен з міста Галф-Бріз у Флориді, сплатив борги за комунальні послуги 114 сім'ям, які живуть по сусідству.

Про це повідомляє Meduza.

Цього року Галф-Бріз постраждав не тільки від пандемії коронавірусу, а й від урагану «Саллі». Влада міста пообіцяла жителям не відключати воду, газ і каналізацію, поки вони не прострочили платіж більш ніж на 60 днів. Але багато хто не зміг заплатити навіть 100 доларів.

Читайте такожСтало відомо, хто знайшов скарб мільйонера Форреста Фенна

На допомогу прийшов Есмонд, який і заплатив в загальній сумі понад сім з половиною тисяч доларів.

Бізнесмен, який займається будівництвом і ремонтом басейнів, зізнався, що у нього видався успішний рік, тому він і вирішив допомогти сусідам.

Зазначається, що Есмонд виручає жителів свого міста не вперше: минулого року він сплатив рахунки 36 сімей на суму 4600 доларів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН